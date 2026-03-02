Масштабные отключения ТВ и радио ждут Хабаровский край на этой неделе

РТРС предупреждает о возможных перебоях с телерадиосигналом в Хабаровском крае со 2 по 8 марта. В это время возможно ухудшение качества принимаемого сигнала до полного пропадания продолжительностью до 20 минут, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».