Масштабные отключения ТВ и радио ждут Хабаровский край на этой неделе

РТРС предупреждает о возможных перебоях с телерадиосигналом в Хабаровском крае со 2 по 8 марта. В это время возможно ухудшение качества принимаемого сигнала до полного пропадания продолжительностью до 20 минут, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
График кратковременных отключений телерадиосигнала со 2 по 8 марта:
02 марта.
Тыр, Ульчский район с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
03 марта.
Аннинские минеральные воды, Ульчский район с 10:00 до 16:00.
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Бикин с 12:00 до 17:00.
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Котиково, Вяземский район с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Уктур, Комсомольский район с 10:00 до 16:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Хабаровск с 9:00 до 15:00.
Дорожное радио.
04 марта.
Вяземский с 9:00 до 17:00.
Восток России СВ.
Вяземский с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Кенай, Комсомольский район с 10:00 до 16:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
05 марта.
Вяземский с 11:00 до 15:00.
Радио России ГТРК Дальневосточная (а).
Гурское, Комсомольский район с 10:00 до 16:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Кедрово, Вяземский район с 11:00 до 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Херпучи, район имени Полины Осипенко с 9:00 до 15:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
06 марта.
Оглонги, район имени Полины Осипенко с 9:00 до 15:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).