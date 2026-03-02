Ричмонд
Масштабные отключения ТВ и радио ждут Хабаровский край на этой неделе

Перерывы трансляций запланированы в Хабаровске, Бикине и в четырёх районов края.

Источник: Хабаровский край сегодня

РТРС предупреждает о возможных перебоях с телерадиосигналом в Хабаровском крае со 2 по 8 марта. В это время возможно ухудшение качества принимаемого сигнала до полного пропадания продолжительностью до 20 минут, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

График кратковременных отключений телерадиосигнала со 2 по 8 марта:

02 марта.

Тыр, Ульчский район с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

03 марта.

Аннинские минеральные воды, Ульчский район с 10:00 до 16:00.

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Бикин с 12:00 до 17:00.

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Котиково, Вяземский район с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Уктур, Комсомольский район с 10:00 до 16:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Хабаровск с 9:00 до 15:00.

Дорожное радио.

04 марта.

Вяземский с 9:00 до 17:00.

Восток России СВ.

Вяземский с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Кенай, Комсомольский район с 10:00 до 16:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

05 марта.

Вяземский с 11:00 до 15:00.

Радио России ГТРК Дальневосточная (а).

Гурское, Комсомольский район с 10:00 до 16:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Кедрово, Вяземский район с 11:00 до 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Херпучи, район имени Полины Осипенко с 9:00 до 15:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

06 марта.

Оглонги, район имени Полины Осипенко с 9:00 до 15:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).