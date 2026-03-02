В России с 1 апреля начнет действовать новый вид ГОСТ: каких продуктов это коснется

В России с апреля 2026 года появится первый ГОСТ на картофельные чипсы. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.
В пресс-службе Росстандарта пояснили ТАСС, что картофельные чипсы являются одним из самых популярных продуктов, однако до настоящего времени не существовало единого документа, устанавливающего требования к их производству и качеству.
Под действие ГОСТ попадают все виды чипсов — из свежей картошки или сырья, жареные, печеные, с солью и без. Ключевые требования — герметичная потребительская упаковка и готовность к непосредственному употреблению в пищу.
ГОСТ также устанавливает четкие параметры для чипсов: их внешний вид, цвет, вкусовые качества и запах, а также допустимый уровень жира и соли. Согласно стандарту, продукт должен быть хрустящим, рассыпчатым, обладать характерным для данного вида вкусом и ароматом с отчетливым присутствием заявленных добавок.
Стандарт допускает определенные особенности внешнего вида чипсов: сферические вздутия, образующиеся из-за нагрева жидкости внутри картофельных волокон; коричневый цвет отдельных пластинок, вызванный карамелизацией сахаров (не более 20% от общей массы в упаковке); а также наличие ломаных и раскрошившихся изделий (не более 25%).
Ранее KP.RU сообщал, что в РФ разработан новый ГОСТ на растворимые кофейные напитки.