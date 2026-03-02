Неделю без воды сидят жители села Мирного

«В моменте упало давление, и вода до нас не доходит. С перебоями от очень тонкой струи воды до полного отключения. Даже подвоз воды не осуществляется. Хоть снег топить», — пишут местные.
Власти объяснили, что ситуация с порывом непростая. Сегодня на место также подъедут специалисты МУП «Водоканал» Хабаровска. О сроках восстановления пока не сообщается.
«С момента обнаружения неисправности бригада делает все возможное, чтобы выявить и устранить причину. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить штатное водоснабжение в полном объеме в максимально короткие сроки. Ситуация остается на моем личном контроле», — сообщил глава Хабаровского района Сергей Будкин.