Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неделю без воды сидят жители села Мирного

В квартале «Солнечный город» в Мирном произошла авария на трубопроводе. В результате жители лишились воды — холодная не течет, а горячая не проведена.

Источник: Reuters

«В моменте упало давление, и вода до нас не доходит. С перебоями от очень тонкой струи воды до полного отключения. Даже подвоз воды не осуществляется. Хоть снег топить», — пишут местные.

Власти объяснили, что ситуация с порывом непростая. Сегодня на место также подъедут специалисты МУП «Водоканал» Хабаровска. О сроках восстановления пока не сообщается.

«С момента обнаружения неисправности бригада делает все возможное, чтобы выявить и устранить причину. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить штатное водоснабжение в полном объеме в максимально короткие сроки. Ситуация остается на моем личном контроле», — сообщил глава Хабаровского района Сергей Будкин.