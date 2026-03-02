Врач Козырев: при ранней весне сезон аллергии может сдвинуться на начало марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Раннее наступление весны и теплой погоды может привести к сдвигу сезона цветения растений, что поспособствует наступлению симптомов аллергии уже в начале марта. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Сергей Козырев.
«При раннем наступлении теплой погоды сдвигается календарь цветения деревьев, что способствует более раннему развитию симптомов аллергии у чувствительных к пыльце людей. В средней полосе России весенний период цветения, как правило, приходится на середину марта — конец мая и связан с пыльцой деревьев — березы, дуба, ольхи, орешника, клена, ясеня, тополя, вяза и других. Однако при ранней теплой весне цветение ольхи может сместиться на начало марта, что может начать сезон пыльцевых аллергенов», — сказал он.
По его словам, на сезон цветения оказывают влияние и другие факторы. Так, внезапные заморозки могут повредить сережки деревьев, что приведет к снижению количества пыльцы. Также цветение замедляется при длительных осадках, а ветреная погода способствует более широкому рассеиванию аллергенов.