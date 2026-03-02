Врач Козырев: при ранней весне сезон аллергии может сдвинуться на начало марта

«При раннем наступлении теплой погоды сдвигается календарь цветения деревьев, что способствует более раннему развитию симптомов аллергии у чувствительных к пыльце людей. В средней полосе России весенний период цветения, как правило, приходится на середину марта — конец мая и связан с пыльцой деревьев — березы, дуба, ольхи, орешника, клена, ясеня, тополя, вяза и других. Однако при ранней теплой весне цветение ольхи может сместиться на начало марта, что может начать сезон пыльцевых аллергенов», — сказал он.