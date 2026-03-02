Штрафы за нарушение границы выросли до 2,5 млн с 1 марта

С 1 марта 2026 года в Новосибирской области и по всей России вступят в силу значительно увеличенные штрафы за нарушения, связанные с пересечением государственной границы. Государственная Дума окончательно утвердила соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях.
Основное нововведение касается базового правонарушения — несоблюдения правил пересечения границы или прохождения пограничного контроля. Ответственность за это станет гораздо строже. Для физических лиц штраф увеличится в пять раз — с 5 000 до 25 000 рублей. Для должностных лиц (руководителей компаний и ответственных сотрудников) санкции вырастут также в пять раз — с 50 000 до 250 000 рублей. Для юридических лиц (организациям и компаниям-перевозчикам) штраф будет повышен более чем в три раза — с 800 000 до 2,5 миллиона рублей.
Для иностранных граждан наказание ужесточается особенно. За аналогичное нарушение помимо штрафа в 25 000 рублей им будет грозить административное выдворение за пределы Российской Федерации.
Значительно увеличены штрафы и за более серьезные нарушения. Незаконный провоз людей через границу, например, без документов или с их сокрытием в транспортном средстве, будет караться штрафом от 150 000 до 500 000 рублей. Также существенно возрастут штрафы за нарушения в территориальных водах и за неповиновение законным требованиям военнослужащих пограничных органов.
Ранее мы рассказывали, что полисы ДМС в России подорожали на 15%.
Татьяна Картавых