Штрафы за нарушение границы выросли до 2,5 млн с 1 марта

Основное нововведение касается базового правонарушения — несоблюдения правил пересечения границы или прохождения пограничного контроля. Ответственность за это станет гораздо строже. Для физических лиц штраф увеличится в пять раз — с 5 000 до 25 000 рублей. Для должностных лиц (руководителей компаний и ответственных сотрудников) санкции вырастут также в пять раз — с 50 000 до 250 000 рублей. Для юридических лиц (организациям и компаниям-перевозчикам) штраф будет повышен более чем в три раза — с 800 000 до 2,5 миллиона рублей.