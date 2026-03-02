Эксперт Садыгов: в РФ самый большой долг за коммуналку составил 7,5 млн рублей

По словам члена правления AREA Ирины Жаровой-Райт, богатые владельцы элитного жилья сами «коммуналку» не платят. «За них это делают их семейные офисы, управляющие и даже так называемые придворные риелторы. И самая главная их задача, чтобы имя владельца никогда не засветилось не только в суде, но даже на доску неплательщиков в ТСЖ или управляющей компании не попало. Если такие истории и случаются, то за последние четыре года только с иностранцами или иноагентами, у которых просто нет счетов в РФ. Вот здесь могут быть реальные взыскания с наложением ареста на имущество, а иногда и еще хуже: криминальные случаи захвата такого жилья», — рассказала собеседница агентства.