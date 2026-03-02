Эксперт Садыгов: в РФ самый большой долг за коммуналку составил 7,5 млн рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Самый большой долг за жилищно-коммунальные услуги в России составил 7,5 млн рублей, рассказал ТАСС владелец международного агентства недвижимости NikaEstate Виктор Садыгов.
«Самый большой долг за ЖКХ, который я помню из публичных историй, составил 7,5 млн рублей. Из практики могу назвать более скромную сумму — 3,5 млн рублей в одном из известных жилых комплексов», — рассказал Садыгов.
По его словам, среди жителей элитных ЖК есть как добросовестные плательщики, так и забывчивые, а есть и злостные неплательщики. «Чаще всего не платят просто по забывчивости. Есть и специфика — для бизнесменов дело их жизни всегда важнее ЖКХ, так что, если, например, этот бизнес требует здесь и сейчас денег, а их немного, бизнесмен думать не будет — спасет дело, а ЖКХ отложит на потом. Штрафы ничтожны по сравнению с другими потерями», — отметил он.
Чтобы пресечь неуплату, управляющие компании оперативно подают в суды, которые чаще всего выносят постановления о взыскании (для этого достаточно двухмесячной просрочки), добавил эксперт. «Поскольку элита все-таки не страдает отсутствием средств, то как правило, легко гасит долги», — объяснил Садыгов.
По словам члена правления AREA Ирины Жаровой-Райт, богатые владельцы элитного жилья сами «коммуналку» не платят. «За них это делают их семейные офисы, управляющие и даже так называемые придворные риелторы. И самая главная их задача, чтобы имя владельца никогда не засветилось не только в суде, но даже на доску неплательщиков в ТСЖ или управляющей компании не попало. Если такие истории и случаются, то за последние четыре года только с иностранцами или иноагентами, у которых просто нет счетов в РФ. Вот здесь могут быть реальные взыскания с наложением ареста на имущество, а иногда и еще хуже: криминальные случаи захвата такого жилья», — рассказала собеседница агентства.
Долги возникают иногда не от невнимательности управляющего или отсутствия средств, а из-за злостного нежелания платить вовремя, продолжила Жарова-Райт. «Это особый психотип собственника: больше всех скандалит в чате и последний будет оплачивать счет. К сожалению, механизма принуждения этого режима нет. Процедура длинная и утомительная», — заключила эксперт.