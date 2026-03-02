Страны Залива пообещали ответить Ирану на удары по гражданским объектам

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива выступил с совместным заявлением, в котором пригрозил Тегерану ответными действиями. Об этом сообщается в декларации Совета сотрудничества арабских государств от 1 марта.
— Страны Персидского залива готовы принять все необходимые меры для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности стран в ответ на атаки Ирана, — говорится в документе.
Шесть аравийских монархий подтвердили решимость противодействовать военной агрессии со стороны Ирана, который нанес удары по гражданским и жилым объектам в регионах заливов.
Ранее стало известно, что Великобритания направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников.
