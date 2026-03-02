Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ начал наносить удары по целям «Хезболлах» в Ливане

ВВС Израиля атаковали юг Бейрута в ответ на обстрелы страны.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах».

«В ответ на обстрелы со стороны “Хезболлах” по территории Израиля, Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям “Хезболлах”», — передает пресс-служба ЦАХАЛ.

По информации телеканала Al Hadath, израильские военно-воздушные силы атаковали южные пригороды Бейрута в ответ на обстрелы северных населенных пунктов Израиля.

Как писал KP.RU накануне, Иран ударил по базе ВМС США на Бахрейне с помощью баллистических ракет.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался, что погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США 560 человек.

При этом президент США Дональд Трамп призвал военных Ирана сложить оружие или погибнуть.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше