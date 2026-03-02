ЦАХАЛ начал наносить удары по целям «Хезболлах» в Ливане

Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по объектам ливанского шиитского движения «Хезболлах».
«В ответ на обстрелы со стороны “Хезболлах” по территории Израиля, Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям “Хезболлах”», — передает пресс-служба ЦАХАЛ.
По информации телеканала Al Hadath, израильские военно-воздушные силы атаковали южные пригороды Бейрута в ответ на обстрелы северных населенных пунктов Израиля.
В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался, что погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США 560 человек.
При этом президент США Дональд Трамп призвал военных Ирана сложить оружие или погибнуть.