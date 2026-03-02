Ричмонд
В аэропорту Дубая расщедрились на три финика для россиян после отмены рейса

Туристка из Уфы Гулия оказалась среди пассажиров, чьи рейсы в Тбилиси отменили в аэропорту Дубая после атак Ирана. Из-за большого количества людей некоторые получили лишь по три финика на обед. Об этом она рассказала РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«В аэропорту было много туристов с разных отменённых из-за взрывов рейсов, обещали еду и воду на время ожидания. Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили», — сказала Гулия.

Гулия отметила, что об отмене рейса стало известно уже в самолёте. Пассажирам пришлось покинуть борт, а один из самолётов, успевший взлететь, вернули обратно на аэродром.

Ранее стало известно, что в ОАЭ вырос спрос среди россиян на билеты немецкого круизного лайнера Mein Schiff, несмотря на то, что рейсы не ходят. Первого числа был отменён круиз из Дубая с двумя российскими пассажирами, а 2 марта не выйдет в море судно, на которое были зарегистрированы 15 россиян. Стоимость семидневного круиза по маршруту Дубай — Дубай составляет около 70 тысяч рублей на человека.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

