В трёх районах Новосибирска 2 марта отключат электричество

В трёх районах Новосибирска 2 марта временно отключат электричество. Без света останутся жители Ленинского, Октябрьского и Дзержинского районов. Ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00 — в это время энергетики проведут плановые работы. Информация опубликована на городской карте отключений.