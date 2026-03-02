Ричмонд
В трёх районах Новосибирска 2 марта отключат электричество

В трёх районах Новосибирска — Ленинском, Октябрьском и Дзержинском — временно отключат электричество.

Источник: Om1 Новосибирск

В трёх районах Новосибирска 2 марта временно отключат электричество. Без света останутся жители Ленинского, Октябрьского и Дзержинского районов. Ограничения будут действовать с 09:00 до 17:00 — в это время энергетики проведут плановые работы. Информация опубликована на городской карте отключений.

В Ленинском районе отключение затронет улицы Литовскую, 1-ю, 2-ю и 3-ю Чулымские, а также прилегающие дома. Здесь специалисты займутся ремонтом трансформаторной подстанции ТП-359 и заменой опор с проводами на ТП-126.

В Октябрьском районе света не будет на улицах Лобова, Восточный проезд, Кирова и Воскова. Работы запланированы на подстанции ТП-1531.

В Дзержинском районе отключение коснётся проспекта Дзержинского и улицы Циолковского. Причина — ремонт на ТП-25.