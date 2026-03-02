Ричмонд
«Недобросовестная уловка»: Каллас уличили во лжи об убийстве Хаменеи

Кая Каллас, высказываясь о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», занимается подменой понятий, заявил Канвал Сибал.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, высказываясь о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», занимается подменой понятий, заявил бывший первый замглавы Министерства иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал.

Он уточнил, что речь идёт о политической уловке.

«Целенаправленное политическое убийство превратилось в “смерть” Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка», — написал Сибал на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что подобными высказываниями Каллас одобряет убийство Хаменеи. Кроме того, она осуществляет попытки переложить ответственность на Иран, «сделав его ответственным за дальнейшую деэскалацию».

«Политическая недобросовестность главы внешнеполитического ведомства ЕС очевидна», — заявил Сибал.

Напомним, в субботу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.

В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин осудил убийство Хаменеи. В разговоре с президентом Ирана Путин подчеркнул, что убийство было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

