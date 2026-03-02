США и страны Персидского залива назвали эскалацией ответные атаки Ирана

Заявление поддержали власти США, Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.
«Действия Исламской Республики представляют собой опасную эскалацию, нарушающую суверенитет нескольких государств и угрожающую региональной стабильности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары по гражданским лицам и нейтральным государствам считаются «безрассудным и дестабилизирующим поведением». Страны назвали атаки «неоправданными» и заявили о своем единстве.
Ранее США и Израиль нанесли удары по Ирану. Одна из атак была направлена на начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате чего погибло 85 человек.
Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец заявил, что основной целью Америки в Иране является организация переворота и контроль над нефтяными ресурсами страны.