США и страны Персидского залива назвали эскалацией ответные атаки Ирана

США и ряд стран Ближнего Востока осудили ответные действия Ирана.

Источник: Комсомольская правда

США, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и другие страны региона назвали ответные действия Ирана опасной эскалацией конфликта. Об этом следует из их совместного заявления.

Заявление поддержали власти США, Бахрейна, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Действия Исламской Республики представляют собой опасную эскалацию, нарушающую суверенитет нескольких государств и угрожающую региональной стабильности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары по гражданским лицам и нейтральным государствам считаются «безрассудным и дестабилизирующим поведением». Страны назвали атаки «неоправданными» и заявили о своем единстве.

Ранее США и Израиль нанесли удары по Ирану. Одна из атак была направлена на начальную школу для девочек «Шаджаре Тайебе». В результате чего погибло 85 человек.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец заявил, что основной целью Америки в Иране является организация переворота и контроль над нефтяными ресурсами страны.

