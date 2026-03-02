Новосибирским работодателям грозят штрафы за курение сотрудниками вейпов

Наказание предусмотрено статьей 6.25 КоАП. Если в помещении отсутствует положенный знак о запрете курения, должностным лицам грозит штраф от десяти до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам — от тридцати до шестидесяти тысяч. Более серьёзное наказание ждёт за отсутствие специально выделенных мест для курения или нарушение требований к их оснащению: для должностных лиц штраф составит от двадцати до тридцати тысяч рублей, для юрлиц — от пятидесяти до восьмидесяти тысяч.