Новосибирским работодателям грозят штрафы за курение сотрудниками вейпов

Парламентарий обратила внимание на то, что действующее законодательство уже приравнивает использование электронных сигарет в транспорте, образовательных учреждениях и на работе к обычному курению. Как пояснила Горячева, рабочие места также считаются общественным пространством, и для курения там должны быть выделены специальные зоны. Даже если внутри коллектива достигнута неофициальная договоренность о возможности курить, при поступлении жалоб именно работодатель рискует попасть под административную ответственность.
Наказание предусмотрено статьей 6.25 КоАП. Если в помещении отсутствует положенный знак о запрете курения, должностным лицам грозит штраф от десяти до двадцати тысяч рублей, а юридическим лицам — от тридцати до шестидесяти тысяч. Более серьёзное наказание ждёт за отсутствие специально выделенных мест для курения или нарушение требований к их оснащению: для должностных лиц штраф составит от двадцати до тридцати тысяч рублей, для юрлиц — от пятидесяти до восьмидесяти тысяч.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что с 1 марта этого года вступили в силу поправки в закон «О защите прав потребителей», обязывающие предпринимателей размещать информацию, предназначенную для публичного ознакомления, исключительно на русском языке.