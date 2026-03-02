Тигры продолжают кошмарить приморское село, несмотря на принимаемые меры и обращение к Путину

У приморцев возникают вопросы и к качеству отлова. Например, тигр, пойманный у села Зеркальный Кавалеровского округа, был выпущен обратно в тайгу после обследования ветеринарами реабилитационного центра в Алексеевке. Его отпустили в лес в местах, удалённых от обитания человека, но он вернулся к людям и был снова изъят из дикой природы уже возле села Ленино Чугуевского округа. Возможно, он получил какие-то травмы уже после пребывания в Алексеевке, но тяга к людям и лёгкой добыче на территории их обитания — скоту и собакам — может быть обусловлена чрезмерным действием использованных при отлове транквилизаторах либо упущением ветеринаров, которые при обследовании в реабилитационном центре упустили болезнь или травму.