Тигры продолжают кошмарить приморское село, несмотря на принимаемые меры и обращение к Путину

Тигры заходят на территорию села со стороны улицы Заречной, которая находится на краю Андреевки возле леса. Несмотря на удалённость улицы, заселена она плотно, здесь проживает несколько семей с детьми, которые самостоятельно ходят в школу — собственного автобуса у сельской школы нет. Появления на Заречной улице тигра ставят под угрозу жизнь и здоровье детей и взрослых, не имеющих личного транспорта.
Последний раз тигр появлялся в этой части села около 20:00 1 марта. До этого хищника видели здесь вечером 17 февраля — спустя два дня после трагедии в Чугуевском округе, где тигр загрыз 23-летнего охотника, который привёз корм на подкормочную площадку. Судя по картине тигриных следов возле площадки, зверь целенаправленно шёл за человеком, чтобы напасть, к такому выводу пришли местные жители. Официально инцидент ещё расследуют, тигра-человекоубийцу до сих пор не выследили.
Отметим, что ещё в декабре жители Андреевки записывали видеообращение к Владимиру Путину, призывая урегулировать «тигриный вопрос». С тех пор в Андреевке отловили двух конфликтных тигров, самца и самку, предположительно из одного выводка (их поймали с разницей в два дня в минувшем феврале), но спокойнее жить людям не стало.
У приморцев возникают вопросы и к качеству отлова. Например, тигр, пойманный у села Зеркальный Кавалеровского округа, был выпущен обратно в тайгу после обследования ветеринарами реабилитационного центра в Алексеевке. Его отпустили в лес в местах, удалённых от обитания человека, но он вернулся к людям и был снова изъят из дикой природы уже возле села Ленино Чугуевского округа. Возможно, он получил какие-то травмы уже после пребывания в Алексеевке, но тяга к людям и лёгкой добыче на территории их обитания — скоту и собакам — может быть обусловлена чрезмерным действием использованных при отлове транквилизаторах либо упущением ветеринаров, которые при обследовании в реабилитационном центре упустили болезнь или травму.
Кроме того, о возвращении тигра заявляли жители села при железнодорожной станции Виневитино Надеждинского округа. Хищник забрался во двор одного из домовладений в ночь с 27 на 28 февраля, он хромал так же, как тигр, отловленный в посёлке Казармы 25-й километр. Сообщалось, что тот тигр умер, однако особь, появившаяся в Виневитино, очень похожа на него по травме, заявляла хозяйка дома, подвергшегося вторжению животного. Кроме того, хромой тигр приходил в село той же тропинкой, что и его погибший «двойник», отловленный у казармы. Возможно, где-то в этих краях орудуют браконьеры.