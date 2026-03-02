Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не платишь — не уедешь: 20 автомобилей во Владивостоке заблокировали за «спрятанные» номера

Самовольное снятие блокиратора влечёт уголовную ответственность.

Источник: PrimaMedia.ru

Новый способ борьбы с нарушителями правил платных парковок запустили с середины февраля во Владивостоке — установка механических колёсных блокираторов, сообщила пресс-служба администрации города.

«Такие устройства на свои машины получили уже 20 автомобилистов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении дорог администрации города, блокировка используется в случаях, когда водители намеренно скрывают регистрационные номера — снимают их, закрывают, загрязняют или иным способом делают нечитаемыми.

После фиксации нарушения инспектор устанавливает на колесо блокиратор, делает фотофиксацию и оставляет на устройстве контактный номер Единой дежурной диспетчерской службы города. Через него автовладелец может связаться с контролёром, согласовать время приезда и снять блокиратор. Процедура снятия бесплатна, но штраф за нарушение всё равно придётся оплатить.

Отмечается, что самостоятельное снятие блокиратора запрещено. Такие действия квалифицируются как умышленное повреждение муниципального имущества и могут повлечь уголовную ответственность. Уже зафиксированы два подобных инцидента — по ним ведётся работа с полицией.

Отметим, что почти 300 машин отправили на штрафстоянку во Владивостоке с начала 2026 года. Сейчас в городе работают три паркона и три эвакуатора.