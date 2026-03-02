Не платишь — не уедешь: 20 автомобилей во Владивостоке заблокировали за «спрятанные» номера

После фиксации нарушения инспектор устанавливает на колесо блокиратор, делает фотофиксацию и оставляет на устройстве контактный номер Единой дежурной диспетчерской службы города. Через него автовладелец может связаться с контролёром, согласовать время приезда и снять блокиратор. Процедура снятия бесплатна, но штраф за нарушение всё равно придётся оплатить.