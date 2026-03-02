Посольство РФ в Турции подтвердило попытки диверсий на «Голубом потоке»

Российское посольство в Турции в понедельник, 2 марта, сообщило, что ранее предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».
— Действительно, ранее нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры «Турецкого потока» и «Голубого потока, — заявили в диппредставительстве “Известиям”.
В посольстве отметили, что проинформировали об этом турецкую сторону.
27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб есть информация о подготовке Украины к диверсиям на «Турецком» и «Голубом» потоках.
24 февраля об этом также говорил российский лидер Владимир Путин. В ходе заседания коллегии ФСБ РФ он заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков по дну Черного моря. По его словам, злоумышленники «все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что достигнуто на этом переговорном треке».
19 февраля журнал Der Spiegel сообщил, что американская сторона якобы еще на ранних этапах была осведомлена о подготовке диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».