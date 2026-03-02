Посольство РФ в Турции подтвердило попытки диверсий на «Голубом потоке»

24 февраля об этом также говорил российский лидер Владимир Путин. В ходе заседания коллегии ФСБ РФ он заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков по дну Черного моря. По его словам, злоумышленники «все делают для того, чтобы совершить какую-то провокацию и сломать все, что достигнуто на этом переговорном треке».