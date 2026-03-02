ТАСС: родственники Тиммы удалили записи из соцсетей о поддержке Киева

Янис Тимма — баскетболист из Латвии. Он был выбран под общим 60-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе подмосковных «Химок» баскетболист стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне 2018/19. В России также защищал цвета петербургского «Зенита» и казанского УНИКСа. В 2015 году латвийца признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году спортсмен принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. По ходу карьеры Тимма выступал за турецкий клуб «Дарюшшафака», латвийские «Вентспилс» и ВЭФ, испанские «Басконию» и «Обрадойро», греческий «Олимпиакос», американский «Осеола Мэджик», который является фарм-клубом команды НБА «Орландо».