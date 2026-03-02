ТАСС: родственники Тиммы удалили записи из соцсетей о поддержке Киева

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Латвийские родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы хотят получить крупные суммы по иску в российский суд к бывшей жене, певице Анне Седоковой о разделе имущества, поэтому удалили из своих социальных сетей всю информацию о поддержке режима Владимира Зеленского на Украине. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.
«Истцы являются гражданами недружественного нам государства. На протяжении длительного времени они активно выражали антироссийскую позицию, но перед подачей иска в российский суд о взыскании десятков миллионов рублей удалили всю информацию о поддержке Украины из своих социальных сетей», — сказал собеседник агентства.
По его словам, действия истцов, а также характер их публикаций может навести соответствующие российские правоохранительные органы на мысль о том, «с какой целью, при такой надуманной позиции в иске, родственники баскетболиста пытаются получить крупные суммы денежных средств».
17 декабря 2024 года в оперативных службах сообщили ТАСС, что Тимма был найден мертвым в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти 32-летнего мужчины стало самоубийство. Рядом с ним лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью.
Янис Тимма — баскетболист из Латвии. Он был выбран под общим 60-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе подмосковных «Химок» баскетболист стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне 2018/19. В России также защищал цвета петербургского «Зенита» и казанского УНИКСа. В 2015 году латвийца признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, в 2017 году спортсмен принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. По ходу карьеры Тимма выступал за турецкий клуб «Дарюшшафака», латвийские «Вентспилс» и ВЭФ, испанские «Басконию» и «Обрадойро», греческий «Олимпиакос», американский «Осеола Мэджик», который является фарм-клубом команды НБА «Орландо».