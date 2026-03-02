Трамп профессионально ушел от ответа журналистов об Иране: президент США предложил взглянуть на статуи

Вернувшись в Белый дом после выходных во Флориде, где Дональд Трамп также координировал операцию против Ирана, президент США проигнорировал вопросы прессы об Исламской Республике. Вместо ответов он предложил журналистам обратить внимание на статуи.
«Невероятные статуи, приходите и посмотрите на них», — сказал американский глава.
Согласно информации пресс-пула Белого дома, глава государства кратко пообщался с журналистами по пути в Розовый сад, где установлены две новые монументальные скульптуры.
По информации американского лидера, операция против Ирана может занять до четырех недель или меньше.
Напомним, что утром 28 февраля Израиль и США нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. В результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
По информации Центрального командования США, более тысячи иранских объектов пострадали в результате ударов США.