Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нехватки лекарств у инвалида в Приангарье

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 2 марта. В Информационный центр СК России обратилась инвалид из Приангарья. Пенсионерке, страдающей сахарным диабетом, долгое время не предоставляются лекарства, необходимые для регулярной терапии.

Как сообщается в тг-канале (18+) Информационного центра СКР, обращения в профильные структуры не принесли результатов.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Приангарью Ринату Ямалиеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее агентство сообщало, что председатель СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело молодого парня из Иркутской области, оставшегося в детстве без попечения родителей, чьи права на жилье долгие годы не были реализованы. Глава СК поручил руководству Следкома по Иркутской области доложить о ходе расследования и принять меры для восстановления законных прав гражданина.