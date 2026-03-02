Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нехватки лекарств у инвалида в Приангарье

IrkutskMedia, 2 марта. В Информационный центр СК России обратилась инвалид из Приангарья. Пенсионерке, страдающей сахарным диабетом, долгое время не предоставляются лекарства, необходимые для регулярной терапии.
Как сообщается в тг-канале (18+) Информационного центра СКР, обращения в профильные структуры не принесли результатов.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Приангарью Ринату Ямалиеву возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
