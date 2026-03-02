Участниками профессионального чемпионата в Хабаровском крае стали 2500 специалистов

— На чемпионате пришлось не только моделировать, но и думать на шаг вперёд: как избежать коллизий, как оптимизировать решение, как сделать модель удобной для всех участников стройки. Это вызов, который закаляет характер и профессиональное мышление, — рассказал победитель в компетенции «Технологии информационного моделирования BIM», студент 4 курса Хабаровского технического колледжа Олег Щетинин.