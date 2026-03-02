Участниками профессионального чемпионата в Хабаровском крае стали 2500 специалистов

В Хабаровске завершился региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Медали победителям вручил губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Задачу о подготовке к 2030 году миллион квалифицированных рабочих кадров для обеспечения технологического лидерства и экономической независимости поставил президент России Владимир Путин. Чемпионат проводится как часть федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Он охватывает 100 востребованных компетенций, включая эксплуатацию автомобильного электрооборудования и автоматику, ремонт и обслуживание двигателей и вспомогательных механизмов судов водного транспорта, управление фронтальным погрузчиком и харвестером, обслуживание железнодорожного пути и ремонт вагонов, лабораторный медицинский анализ, эксплуатацию и обслуживание многоквартирных домов.
— На чемпионате пришлось не только моделировать, но и думать на шаг вперёд: как избежать коллизий, как оптимизировать решение, как сделать модель удобной для всех участников стройки. Это вызов, который закаляет характер и профессиональное мышление, — рассказал победитель в компетенции «Технологии информационного моделирования BIM», студент 4 курса Хабаровского технического колледжа Олег Щетинин.
Уже в апреле победители регионального этапа чемпионата примут участие в итоговом межрегиональном этапе по 100 компетенциям.
Напомним, хабаровчане могут бесплатно переобучиться на платформе «Работа России».