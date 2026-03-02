В ОП предложили выплачивать женщинам-врачам и учителям до двух МРОТ к 8 Марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Женщины-учителя и врачи, а также многодетные мамы должны к 8 Марта получать федеральные выплаты в размере не менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Нам надо предусмотреть федеральные выплаты для женщин — учителей, врачей. Это ключевые профессии для всего нашего общества», — сказал Гриб.
Кроме того, отметил он, праздничных выплат заслуживают и многодетные мамы, «для которых материнство — своеобразный подвиг». «Это должны быть федеральные выплаты в размере не менее двух минимальных размеров оплаты труда. Такая поддержка очень важна для тех женщин, которые несут нагрузку в семье и выполняют важную социальную миссию, как учитель и врач», — сказал Гриб.
С 1 января 2026 года федеральный МРОТ в России составляет 27 093 рубля в месяц.