В Иране погибли 170 учащихся и педагогов при атаках США и Израиля на школы

В результате американских и израильских атак по Ирану погибли около 170 учащихся и педагогов. Об этом сообщает Fars со ссылкой на иранское министерство просвещения.
«На настоящий момент в ходе атак США и Израиля погибли 170 учащихся и педагогов», — говорится в сообщении агентства.
Ранее израильские ВВС нанесли новый удар по объектам в центре Тегерана. ЦАХАЛ уточнил, что это очередная волна атак по иранским целям.
Напомним, после серии ударов США и Израиля по Ирану в городе Минаб произошла трагедия. Атаки затронули начальную школу для девочек, в результате чего произошло обрушение здания.
Под завалами оказались десятки детей. Спасатели уже разбирали руины и пытались найти выживших. Ситуацию усложняло то, что в результате ударов была повреждена и местная больница.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться до четырех недель. Он уточнил, что этот процесс сложный.