ОАЭ вызвали посла Ирана и вручили ноту протеста из-за ударов

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вызвало посла Ирана для передачи ноты протеста. Об этом стало известно в понедельник, 2 марта.

— Послу было доведено о том, что эмиратская сторона самым решительным образом осуждает террористические атаки Ирана. Удары по территории ОАЭ считаются вопиющим нарушением суверенитета страны и ее национальной безопасности, — цитирует заявление эмиратского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

1 марта стало известно, что шесть высокопоставленных офицеров Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов уничтожены в ОАЭ при ракетном ударе. В результате ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по территории ОАЭ, был атакован один из объектов, где проживали офицеры ЦРУ.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Незадолго до этого израильская армия нанесла несколько ударов по Тегерану. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Обстрелы городов на Ближнем Востоке продолжились и затронули даже соседние с конфликтующими страны. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

