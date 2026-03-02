В Иркутске почтили память погибших в Аргунском ущелье Чечни бойцов

IrkutskMedia, 2 марта. В День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье в Чечне, активисты «Молодой гвардии» возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников приняли неравный бой с почти 2,5 тысячами террористов. В ожесточенном сражении погибли 84 воина.