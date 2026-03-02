В Иркутске почтили память погибших в Аргунском ущелье Чечни бойцов

IrkutskMedia, 2 марта. В День памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье в Чечне, активисты «Молодой гвардии» возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников приняли неравный бой с почти 2,5 тысячами террористов. В ожесточенном сражении погибли 84 воина.
Как сообщается в официальной группе общественной организации «ВК» (12+), в Санкт-Петербурге более 300 активистов возложили цветы к памятнику 6-й роты и почтили память погибших минутой молчания. В Москве свыше 300 участников приняли участие в памятном шествии и возложили цветы к мемориалу «Воинам-десантникам».
Напомним, 27 февраля презентация второго выпуска издания «Книга Памяти. Иркутяне — герои специальной военной операции» (6+) состоялась в музее истории Иркутска имени Александра Сибирякова. В него вошли 25 историй о земляках, погибших при исполнении воинского долга и удостоенных государственных наград.