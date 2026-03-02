В Госдуме предложили включить спортивные фильмы в школьную программу

«Школьник, который посмотрит фильм о Елене Вяльбе, запомнит не количество ее кубков и медалей. Он запомнит, что девочка, которая росла в непростых, мягко скажем, условиях, сумела стать величайшей лыжницей в истории страны. Фильм об Ирине Родниной про ежедневный титанический труд, через падения и боль она дошла до десяти олимпийских золотых медалей. А история мальчишки с окраины Льва Яшина, который стал не просто вратарем, а символом целой эпохи, человеком-легендой, которому рукоплескал весь мир… Мы даем детям и подросткам увидеть, что обстоятельства не определяют твою жизнь. Увидеть то, что нет безвыходных ситуаций, и, если ты упал, ты всегда можешь встать. И вот это “встать” — главный урок, который вынесет ребенок из хорошего спортивного кино. А нам только и остается, что показать ему этот фильм и дать возможность обсудить», — подчеркнул Свищев.