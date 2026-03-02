Новосибирские ученые назвали сроки появления искусственных органов в РФ

Руководитель лаборатории биосенсорных технологий Института медицины и медицинских технологий НГУ Сергей Кулемзин заявил ТАСС, что регистрация искусственно выращенных органов в России возможна в горизонте менее 10 лет.
Благодаря развитию клеточной инженерии и биологической 3D-печати ученые уже в ближайшие годы рассчитывают получить несложные клеточные структуры.
По словам Кулемзина, наиболее вероятным кандидатом на скорое появление станет искусственная кожа, представляющая собой несколько слоев клеток.
Также активно ведутся работы по созданию тканей печени с помощью 3D-печати.
Что касается сложных органов, сердце потребует более длительного развития технологий, а почки считаются одними из самых трудных для воспроизведения из-за их трехмерной структуры.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что кинолог из Новосибирска борется с агрессивной формой рака.