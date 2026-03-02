Михаил Котюков: Красноярский край начинает новую традицию — фестиваль студенческого спорта «УниверЛига»

Официальный старт соревнованиям дали губернатор Красноярского края Михаил Котюков вместе с председателем Российского студенческого спортивного союза Сергеем Крюковым.
«Семь лет назад в Красноярске прошла лучшая Всемирная зимняя универсиада, и сегодня вы начинаете новую традицию — фестиваль студенческого спорта “УниверЛига”. Уверен, что неделя в Красноярске запомнится каждому из вас. Желаю, чтобы соревнования были яркими, победы — заслуженными, а дружба, которая здесь зародится, — крепкой и на века. Я очень хочу, чтобы вы возвращались в Красноярск. Пусть вам окажут достойное гостеприимство и вы оставите здесь частичку себя», — обратился к участникам Михаил Котюков.
Со сцены также прозвучал приветственный адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства поздравил участников с началом фестиваля и пожелал им добрых, незабываемых впечатлений от масштабного праздника спорта. «Отрадно, что столица Всемирной зимней универсиады 2019 года — Красноярск — вновь собирает на своих стадионах, в ледовых дворцах и учебных аудиториях большую, слаженную команду участников: активных, энергичных, целеустремленных юношей и девушек из многих регионов нашей страны. Знаю, что впереди у вас — не только напряженная состязательная борьба, но и насыщенная образовательная и деловая программы, дружеское, неформальное общение. Уверен, что фестиваль внесет деятельный вклад в развитие студенческого спорта, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи. И, конечно, столь масштабный праздник спорта послужит вдохновляющим примером для всего российского студенчества», — говорится в поздравлении Владимира Путина. Фестиваль объединил более 3000 участников из 49 регионов России. Молодые спортсмены соревновались в 27 дисциплинах — от классического волейбола и плавания до инновационных видов, таких как фиджитал-спорт, спортивное программирование и гонки дронов. Студенческие состязания проходят на объектах XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Уже сегодня состоится церемония награждения победителей и официальное закрытие «УниверЛиги».