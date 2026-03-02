Михаил Котюков: Красноярский край начинает новую традицию — фестиваль студенческого спорта «УниверЛига»

Со сцены также прозвучал приветственный адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства поздравил участников с началом фестиваля и пожелал им добрых, незабываемых впечатлений от масштабного праздника спорта. «Отрадно, что столица Всемирной зимней универсиады 2019 года — Красноярск — вновь собирает на своих стадионах, в ледовых дворцах и учебных аудиториях большую, слаженную команду участников: активных, энергичных, целеустремленных юношей и девушек из многих регионов нашей страны. Знаю, что впереди у вас — не только напряженная состязательная борьба, но и насыщенная образовательная и деловая программы, дружеское, неформальное общение. Уверен, что фестиваль внесет деятельный вклад в развитие студенческого спорта, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни среди молодежи. И, конечно, столь масштабный праздник спорта послужит вдохновляющим примером для всего российского студенчества», — говорится в поздравлении Владимира Путина. Фестиваль объединил более 3000 участников из 49 регионов России. Молодые спортсмены соревновались в 27 дисциплинах — от классического волейбола и плавания до инновационных видов, таких как фиджитал-спорт, спортивное программирование и гонки дронов. Студенческие состязания проходят на объектах XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.