Его уже нет: в Киеве забили тревогу из-за пропажи Зеленского

Зеленский пропал из западного информационного пространства из-за ударов Соединённых Штатов и Израиля по территории Ирана, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что про Зеленского уже все забыли.
«Зеленский вообще исчез. Его вообще уже никто там не цитирует, не комментирует. Про него там все забыли», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он отметил, что в настоящее время на Западе происходит смена информационной модели и переоценка приоритетов. По словам Соскина, на Киев, ни Зеленский в эту модель уже не вписываются.
«Постарайтесь это осознать: таким образом, Зеленского уже нет — как фигуры, как лидера общественного мнения — уже всё», — заявил он.
Накануне Соскин также подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки. Он отметил, что «Иран полностью просто стёр Украину с информационного пространства вместе с Зеленским».