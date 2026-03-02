Эксперт Колодяжная: в РФ не могут запрещать труд у конкурентов после увольнения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Работодатели в России не имеют права прописывать в соглашениях с сотрудниками запрет на работу в компаниях-конкурентах после увольнения. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Анастасия Колодяжная.
Речь идет о пунктах, которые иногда пытаются включить в NDA (соглашение с работником о неразглашении конфиденциальной информации).
«Часто российские NDA копируют с западных образцов, включая туда пункты, которые не работают в РФ. Например, запрет на конкуренцию (non-compete): в России нельзя запретить человеку работать у конкурента или открывать свой бизнес после увольнения. Это право на труд, гарантированное конституцией», — подчеркнула эксперт.
Аналогичным образом дело обстоит с попыткой прописать штрафы в трудовом договоре — в России это незаконно. «Согласно действующему Трудовому кодексу, дисциплинарная ответственность может быть только в виде замечания, выговора и увольнения по соответствующему основанию ТК РФ», — отметила Колодяжная.