Эксперт Колодяжная: в РФ не могут запрещать труд у конкурентов после увольнения

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Работодатели в России не имеют права прописывать в соглашениях с сотрудниками запрет на работу в компаниях-конкурентах после увольнения. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА имени О. Е. Кутафина Анастасия Колодяжная.