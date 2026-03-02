Ричмонд
«Очень хорошие»: у Трампа уже есть три кандидата на пост руководителя Ирана

Трамп сообщил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном.

Источник: Комсомольская правда

После американской атаки президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть три кандидата на пост руководителя Ирана. Об этом он заявил в интервью New York Times.

«У меня есть три очень хороших избранника», — сказал глава Белого дома.

Дональд Трамп отказался раскрыть их имена. Президент США отметил, что нужно «сначала завершить дело».

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате авиаудара США и Израиля по его резиденции утром 28 февраля. На момент атаки он находился на рабочем месте.

Вслед за этим подтверждена гибель дочери, зятя, внучки и невестки Али Хаменеи в результате ударов. Иранские власти объявили 40-дневный траур в связи с утратой верховного лидера.

По данным агентства IRNA, временное руководство Ираном после гибели Хаменеи возьмут президент страны, глава судебной власти и член Совета стражей конституции.

