«Очень хорошие»: у Трампа уже есть три кандидата на пост руководителя Ирана

«У меня есть три очень хороших избранника», — сказал глава Белого дома.
Дональд Трамп отказался раскрыть их имена. Президент США отметил, что нужно «сначала завершить дело».
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате авиаудара США и Израиля по его резиденции утром 28 февраля. На момент атаки он находился на рабочем месте.
Вслед за этим подтверждена гибель дочери, зятя, внучки и невестки Али Хаменеи в результате ударов. Иранские власти объявили 40-дневный траур в связи с утратой верховного лидера.
По данным агентства IRNA, временное руководство Ираном после гибели Хаменеи возьмут президент страны, глава судебной власти и член Совета стражей конституции.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше