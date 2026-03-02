В двух исторических корпусах ОмГПУ стартует капремонт

Оставшиеся два лота нацелены на преобразования внутри корпуса № 3 по адресу Интернациональная, 6. Чуть больше 7,5 миллиона рублей готовы заплатить за капремонт холла 2-го этажа, где требуется перестелить дощатые полы, покрыть грунтовкой стены, обустроить плинтуса, а также обустроить новый потолок, установить новые двери, заменить радиаторы, смонтировать новые светильники и другие элементы системы освещения. Еще порядка 1,94 миллиона рублей выделено на капремонт санитарной комнаты в здании, где необходимо в том числе заменить полы, обустроить покрытия из керамогранитных плит, огрунтовать стены и обустроить новый потолок.