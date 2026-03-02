В двух исторических корпусах ОмГПУ стартует капремонт

В конце февраля 2026 года на портале госзакупок стартовали поиски подрядчиков для проведения капитального ремонта помещений двух объектов культурного наследия, статус которых получен корпусами ОмГУ. Сформировано три лота совокупной стоимостью свыше 19,4 миллиона рублей.
Дороже всего оцениваются работы в стенах учебного корпуса № 2 (он же «Педагогический институт, 1957 г.» в специализированном реестре) по адресу Партизанская, 4а. За порядка 9,976 миллиона рублей до 20 октября 2026 года необходимо отремонтировать актовый зал, в том числе переобустроить полы, заменить систему освещения (люстры и лампы), сделать гидроизоляцию, обустроить подвесные потолки из гипсокартона, установить декоративные карнизы, оштукатурить и покрыть грунтовкой стены, установить новые радиаторы.
Оставшиеся два лота нацелены на преобразования внутри корпуса № 3 по адресу Интернациональная, 6. Чуть больше 7,5 миллиона рублей готовы заплатить за капремонт холла 2-го этажа, где требуется перестелить дощатые полы, покрыть грунтовкой стены, обустроить плинтуса, а также обустроить новый потолок, установить новые двери, заменить радиаторы, смонтировать новые светильники и другие элементы системы освещения. Еще порядка 1,94 миллиона рублей выделено на капремонт санитарной комнаты в здании, где необходимо в том числе заменить полы, обустроить покрытия из керамогранитных плит, огрунтовать стены и обустроить новый потолок.