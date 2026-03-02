15 лет реформирования МВД вскрыли системные проблемы

1 марта исполнилось 15 лет со дня реформы МВД России, в результате которой милицию переименовали в полицию. Об изменениях и их последствиях сообщает «Лента.ру» со ссылкой на действующих и бывших сотрудников ведомства.
Реформа стартовала в 2011 году после серии резонансных преступлений. В ночь на 27 апреля 2009 года начальник ОВД «Царицыно» 32-летний майор Денис Евсюков открыл стрельбу в московском супермаркете, два человека погибли, семеро получили ранения. В ноябре 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края участники банды Цапков убили 12 человек, включая четверых детей. Следствие установило, что местные силовики длительное время не пресекали деятельность группировки.
На фоне этих событий тогдашний президент России Дмитрий Медведев инициировал преобразование системы. В рамках реформы штат МВД сократили на 20 процентов, провели внеочередную аттестацию личного состава, изменили порядок отбора сотрудников и повысили денежное довольствие. Милиции вернули историческое название — полиция. Закон «О полиции» вступил в силу в 2011 году.
По данным собеседников издания, численность МВД сегодня составляет около 786 тысяч человек. В 2016 году из структуры ведомства вывели подразделения ОМОН и СОБР, передав их в Росгвардию. Одновременно увеличилась доля обеспечивающих и методических служб.
Бывший сотрудник ведомства, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих сообщил изданию, что после реформы изменили формулировку присяги и сократили институт наставничества. По его данным, часть опытных офицеров не прошла аттестацию либо покинула службу. Действующий сотрудник полиции, имя которого изменено, заявил о длительных сроках оформления на службу — от трех до шести месяцев, а также о нехватке кадров в подразделениях участковых, патрульных и следствия.
Собеседники указывают на рост нагрузки и переработок. При этом, по их словам, в отдельных подразделениях полностью укомплектованы только руководящие должности, тогда как «уличные» вакансии остаются открытыми. Также они отмечают ориентирование на количественные показатели раскрываемости.
Контекст реформы связан с предыдущими преобразованиями 1990-х годов, когда была создана система региональных управлений по организованной преступности, подчинявшаяся напрямую федеральному центру. Тогда ведомство отвечало на всплеск организованной преступности.
За прошедшие 15 лет, по оценке опрошенных «Лентой.ру» экспертов, престиж службы существенно не вырос, а повышение окладов 2011 года нивелировала инфляция. Среди резонансных уголовных дел последних лет упоминаются процессы в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова.
Эксперты указывают, что без дополнительных мер по финансовой поддержке сотрудников и устранению кадрового дефицита система может столкнуться с дальнейшим оттоком личного состава. При этом действующие сотрудники продолжают исполнять обязанности в условиях некомплекта и повышенной нагрузки.
