15 лет реформирования МВД вскрыли системные проблемы

Бывший сотрудник ведомства, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих сообщил изданию, что после реформы изменили формулировку присяги и сократили институт наставничества. По его данным, часть опытных офицеров не прошла аттестацию либо покинула службу. Действующий сотрудник полиции, имя которого изменено, заявил о длительных сроках оформления на службу — от трех до шести месяцев, а также о нехватке кадров в подразделениях участковых, патрульных и следствия.