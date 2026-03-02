Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 марта

Скорпионы в понедельник могут столкнуться с сокрушительными неудачами, которые могут их серьезно расстроить. Астрологи советуют не впадать в отчаяние: события этого дня лишь призваны напомнить о том, что порой поражения попросту неизбежны и выходить победителем из любой ситуации невозможно. Но это отнюдь не значит, что ответственность за них лежит лишь на вас: не все в жизни зависит от слов и действий одного человека.