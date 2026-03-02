Трамп не стал обещать защитить иранцев, которых призвал свергнуть власть

Президент США Дональд Трамп воздержался от каких-либо обязательств по обеспечению безопасности иранских граждан, которых он побуждал к свержению действующей власти в Иране.
«Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону», — цитирует Трампа газета New York Times.
Американский лидер пояснил, что сейчас преждевременно обсуждать подобные гарантии.
Как накануне отметил американский президент, Вооруженные Силы США ожидают потерь среди личного состава в ходе операции в Иране.
Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. В результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По данным КСИР, 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.
В свою очередь телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе.