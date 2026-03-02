Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не стал обещать защитить иранцев, которых призвал свергнуть власть

Трамп рассказал, что сейчас не время обсуждать гарантии безопасности иранских граждан.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп воздержался от каких-либо обязательств по обеспечению безопасности иранских граждан, которых он побуждал к свержению действующей власти в Иране.

«Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону», — цитирует Трампа газета New York Times.

Американский лидер пояснил, что сейчас преждевременно обсуждать подобные гарантии.

Как накануне отметил американский президент, Вооруженные Силы США ожидают потерь среди личного состава в ходе операции в Иране.

Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. В результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По данным КСИР, 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.

В свою очередь телеканал Fox News сообщал, что Вашингтон при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше