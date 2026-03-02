Трамп не стал обещать защитить иранцев, которых призвал свергнуть власть

Утром 28 февраля Израиль и США начали масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. В результате чего был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По данным КСИР, 560 человек погибли и пострадали при атаках Ирана по военным базам США.