ЦАХАЛ сообщил о новой волне ударов по Тегерану

Самолеты израильских ВВС нанесли дополнительные удары по иранской столице. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
— Израильские ВВС, руководствуясь данными разведки, начали дополнительную волну ударов по иранскому террористическому режиму в центре Тегерана, — говорится в сообщении.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник, 2 марта, заявил о серии взрывов в районе международного аэропорта Багдада. По данным иранских военных, три беспилотника-камикадзе атаковали базу НАТО «Виктория», расположенную рядом с аэропортом.
Кроме того, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива выступил с совместным заявлением, в котором пригрозил Тегерану ответными действиями.
Также стало известно, что Великобритания направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников.
Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».