ЦАХАЛ сообщил о новой волне ударов по Тегерану

Самолеты израильских ВВС нанесли дополнительные удары по иранской столице. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

— Израильские ВВС, руководствуясь данными разведки, начали дополнительную волну ударов по иранскому террористическому режиму в центре Тегерана, — говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник, 2 марта, заявил о серии взрывов в районе международного аэропорта Багдада. По данным иранских военных, три беспилотника-камикадзе атаковали базу НАТО «Виктория», расположенную рядом с аэропортом.

Кроме того, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива выступил с совместным заявлением, в котором пригрозил Тегерану ответными действиями.

Также стало известно, что Великобритания направит своих специалистов вместе с украинскими экспертами в страны Персидского залива для уничтожения иранских беспилотников.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Что известно о первом дне конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Воскресенье, 1 марта, стало вторым днем совместной военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Главные события конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше