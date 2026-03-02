Суд в Москве запретил продавать через интернет ядовитых цепочных гадюк

В решении суда указано, что на одном из сайтов зоомагазина по продаже экзотических животных была указана информация о продаже цепочной гадюки. Это было обнаружено прокурорами в ходе мониторинга интернета. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием заблокировать это объявление, поскольку оно нарушает закон. Суд решил удовлетворить требования прокуроров. «Административное исковое заявление Тверского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной на интернет-сайте, запрещенной к распространению в РФ — удовлетворить. Признать запрещенной к распространению в РФ информацию, размещенную на интернет-сайте (далее следует ссылка на запрещенный сайт — прим. ТАСС) Согласно перечню животных, запрещенных к содержанию, утвержденному постановлением правительства РФ от 22.06.2019 № 795, не допускается содержание цепочной гадюки (Daboia russelli) в квартирах и домах граждан», — сказано в документе.