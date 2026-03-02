Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили их права после увольнения: что не может запретить работодатель

Юрист Колодяжная: в РФ нельзя запретить работать у конкурентов после увольнения.

Источник: Комсомольская правда

Работодатели в России не имеют права запрещать сотрудникам работать в компаниях-конкурентах после увольнения. Об этом заявила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Анастасия Колодяжная.

Эксперт пояснила, что такие условия часто пытаются включать в соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. Работодатели основываются на западных образцах.

«Запрет на конкуренцию (non-compete): в России нельзя запретить человеку работать у конкурента или открывать свой бизнес после увольнения. Это право на труд, гарантированное конституцией», — сказала юрист в интервью ТАСС.

Колодяжная добавила, что попытки прописать штрафы в трудовых договорах также незаконны.

Ранее KP.RU сообщал, что в России работодатели обязаны выплачивать премии сотрудникам в установленный срок. Если выплаты не производятся вовремя, работодателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.