Россиянам напомнили их права после увольнения: что не может запретить работодатель

Работодатели в России не имеют права запрещать сотрудникам работать в компаниях-конкурентах после увольнения. Об этом заявила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Анастасия Колодяжная.
Эксперт пояснила, что такие условия часто пытаются включать в соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. Работодатели основываются на западных образцах.
«Запрет на конкуренцию (non-compete): в России нельзя запретить человеку работать у конкурента или открывать свой бизнес после увольнения. Это право на труд, гарантированное конституцией», — сказала юрист в интервью ТАСС.
Колодяжная добавила, что попытки прописать штрафы в трудовых договорах также незаконны.
Ранее KP.RU сообщал, что в России работодатели обязаны выплачивать премии сотрудникам в установленный срок. Если выплаты не производятся вовремя, работодателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.