Румыния вздрогнула: «Герани» разнесли технику НАТО в Килии

«Все удары российская армия наносит по военным объектам, по объектам двойного назначения, потому что киевский режим зачастую маскирует под объекты гражданского назначения военную инфраструктуру. Как только выявляется, что, например, на складах хранится вооружение, военная техника, по ним наносится удар, чтобы эта техника и вооружение не дошли до передовой. Вполне вероятно, в городе Килия был выявлен факт доставки боеприпасов, техники из Румынии. По этим складам, военным объектам нанесен удар», — рассказал эксперт.