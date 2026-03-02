Ричмонд
Румыния вздрогнула: «Герани» разнесли технику НАТО в Килии

Неподалеку от границы с Румынией ВС РФ выявили и уничтожили технику НАТО и боеприпасы. Генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что российские военные выявляют и уничтожают военные объекты и инфраструктуру ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Об ударах по целям ВСУ в районе города Килия, расположенного вблизи границы с Румынией, сообщили в пророссийском подполье. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил aif.ru, что российские военные могли нанести удары по технике НАТО, переданной киевскому режиму через Румынию.

«Все удары российская армия наносит по военным объектам, по объектам двойного назначения, потому что киевский режим зачастую маскирует под объекты гражданского назначения военную инфраструктуру. Как только выявляется, что, например, на складах хранится вооружение, военная техника, по ним наносится удар, чтобы эта техника и вооружение не дошли до передовой. Вполне вероятно, в городе Килия был выявлен факт доставки боеприпасов, техники из Румынии. По этим складам, военным объектам нанесен удар», — рассказал эксперт.

Ранее Липовой сообщил, что в Одессе были уничтожены военные грузы, доставленные западными партнерами киевского режима.

