Михаил Ефремов после колонии получает до 12 миллионов рублей за проект

«Сейчас гонорары Ефремова, если мы говорим про аккордную ставку, могут быть в районе 12 миллионов рублей. Это за весь проект. Если брать из расчета за один съемочный день, то это примерно 350 тысяч рублей. Но не стоит забывать, что Ефремов сам по себе очень талантливый артист, поэтому любой фильм, в котором снимется Ефремов, сразу получит повышенное внимание», — отметил Дзюник.