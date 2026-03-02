Михаил Ефремов после колонии получает до 12 миллионов рублей за проект

Гонорары российского актера Михаила Ефремова после колонии достигают примерно 12 миллионов рублей за проект, сообщил в беседе с aif.ru продюсер Леонид Дзюник.
Напомним, 62-летний Ефремов после выхода из колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП, вернулся на сцену в спектакле «Без свидетелей» «Мастерской “12” Никиты Михалкова», где сыграл главную роль вместе с Анной Михалковой.
Также в Москве планируют начать съемки сериала-антиутопии с участием Михаила Ефремова. Отмечается, что сценарий изначально был написан под главную роль Ефремова.
«Сейчас гонорары Ефремова, если мы говорим про аккордную ставку, могут быть в районе 12 миллионов рублей. Это за весь проект. Если брать из расчета за один съемочный день, то это примерно 350 тысяч рублей. Но не стоит забывать, что Ефремов сам по себе очень талантливый артист, поэтому любой фильм, в котором снимется Ефремов, сразу получит повышенное внимание», — отметил Дзюник.
Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве летом 2020 года. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу. Работавший курьером водитель автофургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм.
Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы. 9 апреля 2025 года он вышел на свободу по УДО.
Ранее режиссер Кальварский назвал сроки выхода нового фильма с Ефремовым.