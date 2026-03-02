На какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры в 2026 году

Финансовый специалист Олег Зотов объяснил, какие именно дополнительные выплаты существуют и в каких ситуациях пенсионеры могут их получать.
Эксперт отметил, что правила назначения этих выплат регулируются федеральными законами, региональными нормативами и решениями органов местного самоуправления. В некоторых случаях действуют специальные корпоративные и отраслевые нормативы, особенно для ветеранов определённых предприятий или отраслей.
Основные виды дополнительных выплат включают социальные доплаты до уровня прожиточного минимума, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для льготных категорий, а также выплаты после достижения 80 лет и для тех, у кого есть иждивенцы.
Социальная доплата до прожиточного минимума назначается, когда пенсия пенсионера меньше установленного в регионе прожиточного минимума. Например, в 2026 году минимальный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 рублей.
ЕДВ предназначена для льготных категорий, таких как инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны. Размер выплаты зависит от статуса льготника. Вместе с денежной выплатой граждане могут получать натуральные льготы — лекарства, транспортные льготы, путёвки в санатории и другие пособия.
После достижения 80 лет пенсионеры могут получить удвоенную фиксированную выплату, которая существенно увеличивает их доход. С 1 января 2026 года фиксированная часть пенсии составляет 9584,69 рубля, а удвоенная сумма — 19 169,38 рубля. Такую надбавку назначают автоматически без подачи заявлений.
Пенсионеры с нетрудоспособными иждивенцами — детьми, родителями или родственниками — могут получать дополнительные выплаты. Размер доплаты составляет треть фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не может превышать 100% этой суммы.
Кроме того, существуют особые выплаты для представителей определённых категорий. Пенсии пенсионерам из районов Крайнего Севера дополняются районным коэффициентом и надбавками за стаж работы в этих регионах.
Герои, лауреаты государственных премий, участники Олимпийских и Паралимпийских игр получают повышенные пенсии. Ветераны боевых действий пользуются особыми социальными гарантиями.
Большинство выплат назначаются автоматически и не требуют подачи дополнительных заявлений. Однако в некоторых случаях, например, для оформления социальной доплаты до прожиточного минимума, гражданам может понадобиться обратиться в социальный фонд.