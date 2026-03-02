Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть аравийских монархий угрожают ответом Ирану: за что беспокоятся страны Персидского залива

Страны Персидского залива пригрозили ответом Ирану за атаки.

Источник: Комсомольская правда

Шесть аравийских монархий, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, грозят Ирану ответом в рамках мер коллективной безопасности. Об этом сообщается в распространенном заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД.

В документе подчеркивается, что монархии готовы к принятию всех необходимых мер, чтобы сохранить суверенитет, безопасность и стабильность в ответ на атаки Ирана. Главы МИД отметили также, что безопасность одних стран неотделима от остальных.

Вместе с тем члены Совета призвали Тегеран срочно прекратить атаки для обеспечения мировых энергорынков.

Напомним, конфликт между Ираном и США разгорелся 28 февраля. Американские силы начали наносить удары по иранской территории с самого утра. К действиям Вашингтона присоединилась армия Израиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что США смогли одним махом уничтожить 48 лидеров Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше