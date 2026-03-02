Шесть аравийских монархий угрожают ответом Ирану: за что беспокоятся страны Персидского залива

Шесть аравийских монархий, которые входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, грозят Ирану ответом в рамках мер коллективной безопасности. Об этом сообщается в распространенном заявлении по итогам экстренного онлайн-заседания региональной организации на уровне глав МИД.
В документе подчеркивается, что монархии готовы к принятию всех необходимых мер, чтобы сохранить суверенитет, безопасность и стабильность в ответ на атаки Ирана. Главы МИД отметили также, что безопасность одних стран неотделима от остальных.
Вместе с тем члены Совета призвали Тегеран срочно прекратить атаки для обеспечения мировых энергорынков.
Напомним, конфликт между Ираном и США разгорелся 28 февраля. Американские силы начали наносить удары по иранской территории с самого утра. К действиям Вашингтона присоединилась армия Израиля.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что США смогли одним махом уничтожить 48 лидеров Ирана.