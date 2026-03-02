В Краснотуранске капитально отремонтировали детскую библиотеку

Обновление стало возможным благодаря проекту «Библиотеки будущего». В Министерстве культуры Красноярского края напомнили, что за прошедший год в регионе субсидии на обновление по этому проекту получили 11 библиотек, еще пять — по нацпроекту «Семья». Всего с 2015 года в крае модернизировали 93 учреждения. В 2026 году работа продолжится.