Священник Портнов сказал, почему нельзя говорить на похоронах «земля пухом»

Откуда пошла традиция говорить на похоронах «земля ему пухом» и можно ли произносить эту фразу, объяснил aif.ru настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Выражение “земля ему пухом” считается с исторической точки зрения проклятием. Так римляне “провожали” своих врагов. В полной версии эта фраза звучит приблизительно так: пусть земля будет тебе пухом, собаки придут и выроют твои кости. То есть, ничего доброго в этом пожелании нет», — рассказал он.
При этом, по словам священнослужителя, с православной точки зрения эта фраза не имеет смысла.
«Мертвому телу, на самом деле, не важно, где оно лежит. Тело не испытывает никаких ощущений, холодно или тепло, сухо или мокро, или еще что-нибудь. В православии важна душа, поэтому с православной точки зрения покойному всегда желают Царствия Небесного», — уточнил собеседник издания.
