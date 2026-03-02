Священник Портнов сказал, почему нельзя говорить на похоронах «земля пухом»

«Выражение “земля ему пухом” считается с исторической точки зрения проклятием. Так римляне “провожали” своих врагов. В полной версии эта фраза звучит приблизительно так: пусть земля будет тебе пухом, собаки придут и выроют твои кости. То есть, ничего доброго в этом пожелании нет», — рассказал он.