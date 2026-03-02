Британия подняла истребители и заправщик с базы на Кипре на фоне угроз

Два истребителя Typhoon вылетели с британской базы Акротири на Кипре на фоне угрозы безопасности. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
По информации сервиса, первый истребитель вылетел около 01:33 по московскому времени в восточном направлении. Второй вылетел чуть позже — в 01:46, и патрулирует воздушное пространство к югу от базы.
С британской базы Акротири поднялся самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager. Он также направляется на восток.
Ранее КСИР сообщил, что в Персидском заливе и Ормузском проливе иранские силы уничтожили три танкера, принадлежащих США и Великобритании. Атаки проводились с использованием ракет. В результате ударов на борту танкеров возникли пожары.
Напомним, Британия разрешила США использовать свои военные базы для атак по ракетным складам Ирана. Лондон также отправит британских и украинских специалистов в страны Персидского залива.