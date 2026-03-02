Больше 20 человек задержали во время рейда на железной дороге в Приморье

Во Владивостоке прошел профилактический рейд на объектах железнодорожного транспорта. В районе станции Гайдамак и остановочного пункта Луговая сотрудники транспортной полиции и Ространснадзора задержали больше 20 нарушителей. Среди тех, кто решил рискнуть жизнью ради экономии времени, оказались и четверо несовершеннолетних. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
«Местные жители регулярно используют железнодорожный мост как короткий путь, игнорируя движение грузовых и маневровых составов», — рассказали в АО «Экспресс Приморья».
Специалисты провели с пешеходами беседы, однако статистика показывает, что угрозы действуют не на всех.
Только за февраль на ДВЖД произошло четыре трагических случая. Так, 4 февраля в Находке погиб мужчина, а спустя три дня на станции Хор поезд травмировал девушку-подростка.
Особый резонанс вызвал случай в Уссурийске 17 февраля. 32-летний мужчина в наушниках не услышал приближающийся поезд. Пытаясь спастись, он повис на перилах моста, но сорвался с высоты семи метров и попал в больницу с тяжелыми травмами.
В ведомстве напоминают: переход путей в неустановленном месте — это не только смертельный риск, но и административное правонарушение, за которое грозит штраф.