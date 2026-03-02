Больше 20 человек задержали во время рейда на железной дороге в Приморье

Во Владивостоке прошел профилактический рейд на объектах железнодорожного транспорта. В районе станции Гайдамак и остановочного пункта Луговая сотрудники транспортной полиции и Ространснадзора задержали больше 20 нарушителей. Среди тех, кто решил рискнуть жизнью ради экономии времени, оказались и четверо несовершеннолетних. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".