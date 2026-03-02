Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Дубая в Новосибирск отменён из-за закрытия воздушного пространства

Пассажирам советуют следить за обновлениями на официальном сайте и не приезжать в аэропорт.

Источник: Om1 Новосибирск

Рейс из Дубая в Новосибирск отменён из-за закрытия воздушного пространства над странами Персидского залива. Речь идёт о рейсе S7 5786, который ранее уже переносили с 1 на 3 марта. Об отмене сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Также не состоится рейс S7 3774 по маршруту Дубай — Москва. В компании пояснили, что корректировки связаны с продлением ограничений на использование неба над регионом.

«После открытия воздушного пространства авиакомпания планирует начать выполнение вывозных рейсов для данных пассажиров. Детали по таким рейсам мы будем сообщать дополнительно, в том числе по SMS», — отметили в авиакомпании.

Тем, кто уже находится в Дубае и имеет билеты на рейсы S7, рекомендуют следить за обновлениями на официальном сайте перевозчика. В аэропорт сейчас приезжать не нужно.