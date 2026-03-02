Продюсер Дзюник: после колонии Ефремов боится даже говорить об алкоголе

После выхода из колонии российский актер Михаил Ефремов изменил свой прежний образ жизни и полностью перестал пить алкоголь, сообщил в беседе с aif.ru продюсер Леонид Дзюник.
Напомним, летом 2020 года Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу. В результате погиб водитель автофургона — 57-летний Сергей Захаров.
Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы. В апреле 2025 года он вышел на свободу по УДО.
«После выхода из колонии Ефремов перестал пить алкоголь. Он даже не говорит об этом. Его товарищи не застрагивают эту тему, чтобы лишний раз не вскрыть закупоренную, так скажем, емкость. Та авария стала для артиста хорошим уроком, он усвоил его, но, к сожалению, этот урок не усвоили другие лица. Те, кто наливал Ефремову или сажал его за руль пьяным», — отметил Дзюник.
После выхода из колонии Ефремов вернулся к съемкам и спектаклям.
Ранее в театре Михалкова рассказали о ходе продаж на первые спектакли с Ефремовым.