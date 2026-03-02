Ричмонд
В Омске, на территории поселка Биофабрика, произошла крупная коммунальная авария

Ситуация была настолько серьезной, что два муниципальных автобуса на неопределенное время сократили свои маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 1 марта пресс-центр администрации города Омска сообщил о крупной коммунальной аварии на тепловых сетях в поселке Биофабрика. Серьезность проблемы подтвердил тот факт, что два муниципальных автобусных маршрута были вынуждены работать по сокращенным маршрутам.

«Из-за аварии на сетях в поселке Биофабрика движение автобусов по маршрутам № 59 и 78 временно сокращено до виадука по улице 10 лет Октября», — сообщил в 20 часов 30 минут официальный телеграм-канал мэрии Омска.

Омичей, пользующихся маршрутами этих автобусов, попросили учесть вынужденный изменения при планировании своих поездок по городу. Также в ведомстве информировали, что о возобновлении движения пассажирских автобусов по привычным маршрутам мэрия оповестит жителей города дополнительно.

