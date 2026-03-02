В Омске, на территории поселка Биофабрика, произошла крупная коммунальная авария

Омичей, пользующихся маршрутами этих автобусов, попросили учесть вынужденный изменения при планировании своих поездок по городу. Также в ведомстве информировали, что о возобновлении движения пассажирских автобусов по привычным маршрутам мэрия оповестит жителей города дополнительно.