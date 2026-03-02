Трамп заявил, что у него на примете есть кандидаты для руководства Ираном

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у него на примете есть три кандидата для «руководства» Ираном.
При этом он уточнил, что сейчас не хочет озвучивать их имена.
«Я не стану раскрывать их сейчас. Давайте сначала завершим дело», — сказал Трамп в интервью американскому изданию The New York Times.
Кроме того, он отметил, что не будет давать обещания по защите жителей Ирана.
«Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону», — заявил Трамп.
«Что ж, мы планируем продолжать атаки четыре-пять недель. Это не составит труда», — добавил он и подчеркнул, что в распоряжении американской стороны есть «огромный объём боеприпасов, хранящихся по всему миру».
По словам Трампа, «идеальным сценарием» является захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Напомним, в субботу Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Удары нанесли военные США и Израиля. Иран начал ответную операцию.
В результате атаки Соединённых Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана может продлиться четыре недели или меньше. Эти слова прозвучали в телефонном разговоре с британским изданием Daily Mail. Трамп назвал Иран большой страной.