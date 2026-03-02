Полное лунное затмение увидят жители пяти регионов Дальнего Востока: когда и где наблюдать

В 21:05 начнется полное затмение. Его цвет может меняться в зависимости от состояния атмосферы и погодных условий. Ожидается, что в этот раз можно будет увидеть так называемую кровавую Луну. Впрочем, возможны и другие варианты: от очень темного, когда спутник почти исчезает с неба, до светлого, когда Луна хорошо видна даже в полной фазе.