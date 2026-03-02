Полное лунное затмение увидят жители пяти регионов Дальнего Востока: когда и где наблюдать

Полное лунное затмение смогут наблюдать жители Приморья, Камчатки, Сахалина, Хабаровска и Чукотки — вид с любой точки будет одинаковым. Общая продолжительность явления составит 5 часов 39 минут, а максимальная теоретическая длительность полной фазы может достигать 108 минут.
В 18:45 по владивостокскому времени Луна коснется земной полутени — начнется полутеневое затмение. На первых этапах оно почти незаметно глазом, но по мере приближения к тени потемнение становится все более явным.
В 21:05 начнется полное затмение. Его цвет может меняться в зависимости от состояния атмосферы и погодных условий. Ожидается, что в этот раз можно будет увидеть так называемую кровавую Луну. Впрочем, возможны и другие варианты: от очень темного, когда спутник почти исчезает с неба, до светлого, когда Луна хорошо видна даже в полной фазе.
В 21:35 наступит максимальная фаза затмения — в этот момент потемнение (или покраснение) Луны достигнет пика. Почти час спутник Земли будет оставаться в тени. Завершится все в 00:24, когда Луна полностью выйдет из земной полутени.
В целом в 2026 году ожидаются четыре затмения — два солнечных и два лунных, которые будут следовать парами, образуя так называемые «коридоры затмений».